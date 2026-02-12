Скидки
Участник «Чуда на льду»: меня очень расстраивает, что Россия не участвует на Олимпиаде

Участник «Чуда на льду»: меня очень расстраивает, что Россия не участвует на Олимпиаде
Бывший защитник сборной США по хоккею Джек О’Каллахан выразил разочарование из-за того, что Россия не принимает участия на Олимпийских играх. О’Каллахан выступал за американскую сборную на Олимпиаде-1980 и стал участником «Чуда на льду», когда американцы обыграли сборную СССР (4:3). Тогда США стали олимпийскими чемпионами, выиграв финальный раунд из четырёх команд.

«Я невероятно разочарован тем, что Россия не участвует на Олимпийских играх. Это касается не только хоккея, но и других видов спорта. Я очень разочарован. Считаю, что решение МОК не допустить Россию к участию на Олимпиаде – это очень недальновидное решение. Меня это действительно очень расстраивает», – цитирует О’Каллахана AP News.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
