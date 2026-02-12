Слафковски поделился эмоциями от дубля в победном матче с Финляндией на Олимпиаде

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски оценил победу над сборной Финляндии (4:1) в первом матче на Олимпиаде по хоккею. Словацкий форвард отметился дублем и результативной передачей.

«Я ещё не верю, что забил два гола, но я рад, что могу помочь своей стране и своим товарищам по команде, которые стремятся к победе. Я бы хотел забивать по два гола в каждой игре, но иногда это невозможно. Я был в хорошей позиции и часто бросал шайбу.

Если мы продолжим улучшать свою игру, всё может получиться действительно хорошо для нас на этом турнире. Это прекрасное чувство. Оно даёт огромный заряд уверенности, но нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу. Но это, безусловно, приятно», — цитирует Слафковски официальный сайт НХЛ.

21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022).