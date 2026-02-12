Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слафковски поделился эмоциями от дубля в победном матче с Финляндией на Олимпиаде

Слафковски поделился эмоциями от дубля в победном матче с Финляндией на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски оценил победу над сборной Финляндии (4:1) в первом матче на Олимпиаде по хоккею. Словацкий форвард отметился дублем и результативной передачей.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

«Я ещё не верю, что забил два гола, но я рад, что могу помочь своей стране и своим товарищам по команде, которые стремятся к победе. Я бы хотел забивать по два гола в каждой игре, но иногда это невозможно. Я был в хорошей позиции и часто бросал шайбу.

Если мы продолжим улучшать свою игру, всё может получиться действительно хорошо для нас на этом турнире. Это прекрасное чувство. Оно даёт огромный заряд уверенности, но нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу. Но это, безусловно, приятно», — цитирует Слафковски официальный сайт НХЛ.

21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022).

Материалы по теме
Юрай Слафковски по голам на Олимпиадах обошёл Овечкина и догнал Ягра с Ковальчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android