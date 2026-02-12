Американский защитник «Шанхая»: ОИ нельзя назвать турниром лучших из лучших без России

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Джейк Бишофф ответил на вопрос о том, будет ли следить за олимпийским хоккейным турниром и выразил сожаление неучастием в Олимпиаде сборной России.

– Будете ли вы следить за хоккейным турниром?

– Да, я обязательно буду смотреть.

– Кто ваши фавориты?

– Я из Америки, так что буду болеть за США.

– Сборная России не сыграет на турнире. Это серьёзная потеря?

– Да, это огромная потеря. Думаю, это нельзя назвать турниром лучших из лучших без России. Ведь российские хоккеисты – одни из лучших в мире.

– С российскими хоккеистами турнир был бы интереснее?

– Безусловно, – цитирует Бишоффа «Спорт день за днём».