Американский защитник «Шанхая»: ОИ нельзя назвать турниром лучших из лучших без России

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Джейк Бишофф ответил на вопрос о том, будет ли следить за олимпийским хоккейным турниром и выразил сожаление неучастием в Олимпиаде сборной России.
– Будете ли вы следить за хоккейным турниром?
– Да, я обязательно буду смотреть.
– Кто ваши фавориты?
– Я из Америки, так что буду болеть за США.
– Сборная России не сыграет на турнире. Это серьёзная потеря?
– Да, это огромная потеря. Думаю, это нельзя назвать турниром лучших из лучших без России. Ведь российские хоккеисты – одни из лучших в мире.
– С российскими хоккеистами турнир был бы интереснее?
– Безусловно, – цитирует Бишоффа «Спорт день за днём».