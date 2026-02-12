Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин: когда говорят о больших контрактах хоккеистов, забывают про игроков низших лиг

Кадейкин: когда говорят о больших контрактах хоккеистов, забывают про игроков низших лиг
Комментарии

Нападающий и капитан «Трактора» Александр Кадейкин высказался о зарплатах в хоккее и отметил важность зарабатывания денег.

– Хоккей неотъемлемо связан с финансами. Для тебя важно зарабатывать большие деньги?
– Тяжело сказать. В принципе, важно зарабатывать деньги.

– Кому-то важно ощущать свою значимость через призму денег.
– Да! Я именно это и хотел сказать. Для меня как хоккеиста важен спортивный принцип. Хочется быть лучше, хочется выигрывать. А финансовая сторона, наверное, в нашей ситуации сейчас не всегда имеет большое значение. Когда-то платили больше, когда-то меньше. Если говорить о хоккее, мы видим только вершину айсберга. Но много ребят играют в ВХЛ, и, когда говорят о больших контрактах, мы почему-то забываем про игроков низших лиг, — цитирует Кадейкина «Советский спорт».

Материалы по теме
Кадейкин: КХЛ в любом случае не дойдёт до НХЛ, североамериканцы будут впереди
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android