Кадейкин: когда говорят о больших контрактах хоккеистов, забывают про игроков низших лиг

Нападающий и капитан «Трактора» Александр Кадейкин высказался о зарплатах в хоккее и отметил важность зарабатывания денег.

– Хоккей неотъемлемо связан с финансами. Для тебя важно зарабатывать большие деньги?

– Тяжело сказать. В принципе, важно зарабатывать деньги.

– Кому-то важно ощущать свою значимость через призму денег.

– Да! Я именно это и хотел сказать. Для меня как хоккеиста важен спортивный принцип. Хочется быть лучше, хочется выигрывать. А финансовая сторона, наверное, в нашей ситуации сейчас не всегда имеет большое значение. Когда-то платили больше, когда-то меньше. Если говорить о хоккее, мы видим только вершину айсберга. Но много ребят играют в ВХЛ, и, когда говорят о больших контрактах, мы почему-то забываем про игроков низших лиг, — цитирует Кадейкина «Советский спорт».