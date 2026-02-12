Сборная Канады по хоккею сменила место жительства с Олимпийской деревни на отель

Сборная Канады по хоккею сменила место жительства с Олимпийской деревни на пятизвёздочный отель, сообщает Sportsnet. Канадская команда разместится в гостиничных номерах, предоставленных НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ. Отмечается, что сборная США будет проживать в Олимпийской деревне.

Отмечается, что у канадских игроков были такие же условия на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Канадцы выигрывали золото в каждом из двух предыдущих случаев, когда игроки НХЛ участвовали в Олимпийских играх.

Сборная Канады начнёт Олимпиаду в Милане сегодня, 12 февраля, матчем со сборной Чехии. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.