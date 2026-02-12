Чехия — Канада: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде 2026 начнётся в 18:40 мск

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Чехии и Канады. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Канада и Чехия — представители «большой хоккейной шестёрки». В центре внимания звёзды НХЛ: Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, а также лидеры чешской сборной — Давид Пастрняк и Мартин Нечас. Игроки НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет, поэтому встреча приобретает особый статус, а противостояние этих сборных традиционно считается одним из самых принципиальных в мировом хоккее.

Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.