Генменеджер сборной Канады объяснил решение перевезти команду в пятизвёздочный отель

Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Даг Армстронг объяснил решение перевезти команду из олимпийской деревни в пятизвёздочный отель. У канадских игроков были такие же условия на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

«Я думаю, что это как бы подразумевалось само собой. Это ничем не отличается от предыдущих турниров. Мы просто хотели дать нашим игрокам возможность оставаться там, где им наиболее комфортно, чтобы подготовиться к играм», — цитирует Армстронга Sportsnet.

Сборная Канады начнёт Олимпиаду в Милане сегодня, 12 февраля, матчем со сборной Чехии. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.