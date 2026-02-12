«Фраеров ведь наказывают». Крикунов — о поражении сборной Финляндии от команды Словакии
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поражении сборной Финляндии от команды Словакии (1:4) на олимпийском хоккейном турнире.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45 1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15 2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20 3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp) 4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39
«Я смотрел эту игру. Финны в целом доминировали и чувствовали по себе, что они явно сильнее. А ребята из Словакии бились на каждом метре площадки, яростно сражались, отбивали всё, что можно, и старались проводить контратаки. И они наказали финнов, фраеров ведь наказывают. Поэтому те и проиграли. Финны не настроились на игру, а по ходу матча перестроиться уже непросто. И редко кто может это сделать», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».
