«Фраеров ведь наказывают». Крикунов — о поражении сборной Финляндии от команды Словакии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поражении сборной Финляндии от команды Словакии (1:4) на олимпийском хоккейном турнире.

«Я смотрел эту игру. Финны в целом доминировали и чувствовали по себе, что они явно сильнее. А ребята из Словакии бились на каждом метре площадки, яростно сражались, отбивали всё, что можно, и старались проводить контратаки. И они наказали финнов, фраеров ведь наказывают. Поэтому те и проиграли. Финны не настроились на игру, а по ходу матча перестроиться уже непросто. И редко кто может это сделать», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».