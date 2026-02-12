Экс-тафгай НХЛ рассказал, кто может спасти сборную Латвии от разгрома в игре с США на ОИ

Бывший латвийский игрок НХЛ, выступавший за «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз» Райтис Ивананс заявил, что от разгрома в игре олимпийского мужского турнира с США сборную Латвии может спасти игра вратаря.

— В каком компоненте латвийцам надо быть особенно собранными?

— Сейчас скажу вообще без какой-то загадки. В игре с американцами нам нужен стабильный морально и технически вратарь. Я думаю, что по броскам сразу будет огромная разница. Считаю, что от разгрома латвийцев сможет спасти только голкипер, — сказал Ивананс в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Сборные Латвии и США встретятся на турнире сегодня, 12 февраля, в 23:10 мск.