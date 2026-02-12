Райтис Ивананс рассказал, кого считает фаворитом в воротах сборной Латвии на Олимпиаде

Бывший латвийский игрок НХЛ, выступавший за «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз» Райтис Ивананс рассказал о фаворите для него в воротах сборной Латвии на мужском хоккейном олимпийском турнире.

«Я не знаю Шилова и Элвиса Мерзликина лично, слежу за их успехами. Если отталкиваться от того, что я видел своими глазами, то Элвис очень эмоциональный, говорливый и вообще активист. Делаю ставку на Элвиса», — сказал Ивананс в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Сборная Латвии на групповом этапе мужского хоккейного олимпийского турнира встретится с командами США, Германии и Дании.