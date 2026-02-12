Райтис Ивананс: у тренерского штаба Латвии задача быть услышанными молодыми ребятами

Бывший латвийский игрок НХЛ, выступавший за «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз», Райтис Ивананс высказался о взаимодействии тренерского штаба сборной Латвии с молодыми игроками на Олимпийских играх 2026 года.

«Очень важно, чтобы молодые ребята научились слушать улучшенный тренерский штаб сборной Латвии. В данный момент штаб очень сильный, все ждут результат, не только красивую скамейку тренеров», — сказал Ивананс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Сборная Латвии на групповом этапе мужского хоккейного олимпийского турнира встретится с командами США, Германии и Дании.