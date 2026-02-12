Райтис Ивананс: уже в первом матче с США жду игру от молодых

Бывший латвийский игрок НХЛ, выступавший за «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз», Райтис Ивананс поделился ожиданиями от игры сборной Латвии с командой США на хоккейном олимпийском мужском турнире.

«Да, у США очень серьёзная сборная, представь размеры одной страны и другой да приплюсуй уровень хоккея и материальный вклад в сборную. У нас большая разница во времени, и я успеваю только посмотреть интервью с латвийскими игроками, но могу сказать одно: судя по настрою, они будут делать всё, что только смогут. Я готов увидеть много заблокированных бросков от латвийцев, особенно делаю ставку на молодых ребят, потому что это их время показать, чему они научились, почему именно они попали в окончательный состав», — сказал Ивананс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.