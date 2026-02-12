Скидки
«Нам потребуется сыграть идеально». Давид Пастрняк — о встрече сборной Чехии с Канадой

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк поделился ожиданиями от игры олимпийского турнира с командой Канады. Напомним, встреча состоится сегодня, 12 февраля, и начнётся в 18:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам потребуется сыграть идеально. Очевидно, у них невероятная мощь и сила, одни из лучших игроков мира. В конце концов, нам придётся сосредоточиться на собственной игре», — приводит слова Пастрняка The Score.

Канада и Чехия — представители «большой хоккейной шестёрки». В центре внимания звёзды НХЛ: Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, а также лидеры чешской сборной — Давид Пастрняк и Мартин Нечас. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.

