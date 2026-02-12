Вратарь Швейцарии Дженони — самый возрастной голкипер с «сухим» матчем на ОИ в эпоху НХЛ

Голкипер национальной команды Швейцарии Леонардо Дженони во встрече мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 со сборной Франции отразил 27 бросков и записал на свой счёт «сухой» матч.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х, 38-летний Дженони стал самым возрастным голкипером с «сухим» матчем на Олимпиаде в эпоху НХЛ.

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Франции. Победу со счётом 4:0 одержала команда Швейцарии. В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Швейцарии сыграет с Канадой 13 февраля.