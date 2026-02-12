Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Швейцария — Франция

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Швейцария — Франция
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Франции. Победу со счётом 4:0 одержала команда Швейцарии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 0
Франция
1:0 Риа (Андригетто, Курашев) – 00:55 (pp)     2:0 Мозер (Фора) – 03:06     3:0 Майер (Йози, Кукан) – 50:08     4:0 Майер (Мозер, Фиала) – 56:13    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

На 55-й секунде первого периода Дамьен Риа открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Янис Мозер удвоил преимущество команды Швейцарии. В середине третьего периода Тимо Майер сделал счёт 3:0. В конце матча Тимо Майер установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Швейцарии сыграет с Канадой 13 февраля. Сборная Франции в этот же день встретится с командой Чехии.

Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Таблица мужского хоккейного олимпийского турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android