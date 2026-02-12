Состав сборной Канады на матч олимпийского турнира с командой Чехии
Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Чехии и Канады. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Канада
Состав сборной Канады:
Нападающие:
Селебрини — Макдэвид — Уилсон;
Хагель — Маккиннон — Судзуки;
Марнер — Кросби — Стоун;
Маршан— Хорват — Райнхарт;
Беннет.
Защитники:
Тэйвз — Макар;
Моррисси — Парэйко;
Харли — Даути;
Теодор.
Вратарь: Биннингтон.
Напомним, сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.
