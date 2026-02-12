Состав сборной Канады на матч олимпийского турнира с командой Чехии

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Чехии и Канады. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Канады:

Нападающие:

Селебрини — Макдэвид — Уилсон;

Хагель — Маккиннон — Судзуки;

Марнер — Кросби — Стоун;

Маршан— Хорват — Райнхарт;

Беннет.

Защитники:

Тэйвз — Макар;

Моррисси — Парэйко;

Харли — Даути;

Теодор.

Вратарь: Биннингтон.

Напомним, сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.