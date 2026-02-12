«Лада» спаслась в конце третьего периода, но проиграла «Сибири» в овертайме

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Дмитрий Кугрышев открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Архип Неколенко восстановил равенство в игре. На 18-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко вывел хозяев вперёд, однако за 34 секунды до сирены Райли Савчук сделал счёт 2:2. В овертайме Антон Косолапов принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».