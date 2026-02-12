Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Лады» мощным силовым приёмом сбил шлем с головы форварда «Сибири» Федотова

Защитник «Лады» мощным силовым приёмом сбил шлем с головы форварда «Сибири» Федотова
Комментарии

Защитник «Лады» Александр Лукин в середине третьего периода матча с «Сибирью» в Новосибирске на своём пятаке провёл мощный силовой приём, после которого у игрока хозяев Ильи Федотова слетел шлем и форвард получил повреждение. Арбитры матча изучали момент на предмет штрафа, но наказания для хоккеиста тольяттинского клуба не последовало.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    
Материалы по теме
«Лада» спаслась в конце третьего периода, но проиграла «Сибири» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android