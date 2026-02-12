Защитник «Лады» мощным силовым приёмом сбил шлем с головы форварда «Сибири» Федотова

Защитник «Лады» Александр Лукин в середине третьего периода матча с «Сибирью» в Новосибирске на своём пятаке провёл мощный силовой приём, после которого у игрока хозяев Ильи Федотова слетел шлем и форвард получил повреждение. Арбитры матча изучали момент на предмет штрафа, но наказания для хоккеиста тольяттинского клуба не последовало.

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.