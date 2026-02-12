Ворота сборной Латвии в игре с США будет защищать Элвис Мерзликин

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш дал комментарий о будущей игре со сборной США, отметив, что ворота доверены голкиперу «Коламбус Блю Джекетс» Элвису Мерзликину. Для него это будет дебют на Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева. Сборные Латвии и США встретятся на олимпийском турнире сегодня, 12 февраля, в 23:10 мск.

Также Витолиньш сказал, что в составе не будет ветерана Оскара Цибульскиса, а также Робертса Букартса.

Напомним, сборная Латвии на групповом этапе мужского хоккейного олимпийского турнира встретится с командами США, Германии и Дании.