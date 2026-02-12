Увис Балинскис предположил, кто мог бы сдержать Мэттью Ткачука

Защитник сборной Латвии Увис Балинскис предположил, кто мог бы сдержать форварда команды США Мэттью Ткачука.

— Команда уже придумала, как действовать против Ткачука?

— Мы сейчас с Мэтом временно в разных командах, и я буду делать ровно то же самое, что и он, чтобы помочь своей сборной. Этого игрока можно только попробовать на что-то спровоцировать. Из всех, кто приходит мне в голову, уже не играет в хоккей. Это Родриго Лавиньш. Остальные ничего не смогут с ним сделать, — передаёт слова Балинскиса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Сборные Латвии и США встретятся на турнире сегодня, 12 февраля, в 23:10 мск.