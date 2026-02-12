Увис Балинскис предположил, кто мог бы сдержать Мэттью Ткачука
Поделиться
Защитник сборной Латвии Увис Балинскис предположил, кто мог бы сдержать форварда команды США Мэттью Ткачука.
— Команда уже придумала, как действовать против Ткачука?
— Мы сейчас с Мэтом временно в разных командах, и я буду делать ровно то же самое, что и он, чтобы помочь своей сборной. Этого игрока можно только попробовать на что-то спровоцировать. Из всех, кто приходит мне в голову, уже не играет в хоккей. Это Родриго Лавиньш. Остальные ничего не смогут с ним сделать, — передаёт слова Балинскиса корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Сборные Латвии и США встретятся на турнире сегодня, 12 февраля, в 23:10 мск.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:40