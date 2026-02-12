Скидки
Глава НХЛ высказался на тему возможного участия сборной России в Кубке мира по хоккею

Глава НХЛ высказался на тему возможного участия сборной России в Кубке мира по хоккею
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался на тему возможного участия сборной России в Кубке мира по хоккею в 2028 году.

«НХЛ будет следовать за действиями международного сообщества в отношении допуска сборной России», — приводит слова Беттмэна журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети Х.

«Другими словами, на данный момент россияне не будут участвовать», — высказал своё мнение Лазерус.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее тренер сборной Франции, бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Айван Занатта связал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2026 с политикой.

