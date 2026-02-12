Член тройного золотого клуба Пронгер обратился к сборной Канады в преддверии старта на ОИ

Скидки
Член тройного золотого клуба Пронгер обратился к сборной Канады в преддверии старта на Олимпийских играх

Обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, член Зала хоккейной славы Крис Пронгер в преддверии начала хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии обратился к игрокам сборной Канады.

«Погоня за олимпийским золотом — совсем другое. Давление. Гордость. Ожидания. Хоккеистам, представляющим Канаду, следует доверять другу другу в раздевалке. Будут неожиданные повороты. Оставайтесь верны друг другу. Нет ничего лучше, чем носить кленовый лист [на форме]. Оставьте всё на льду. Мы за вас болеем», — написал Крис Пронгер на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией.

