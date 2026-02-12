«Могли бы больше очков заработать». Десятков — о поражении от «Сибири» в овертайме
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о гостевом поражении от «Сибири» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5) 1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5) 2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4) 2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5) 3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)
«В Новосибирске всегда сложно играть, но мы сегодня справились с давлением. Моментами играли лучше соперника, мне понравился первый и третий период. Но из-за собственных ошибок много потерь совершили, соперник этим пользовался. Убрать последнее удаление и передачу в овертайме, могли бы больше очков заработать», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».
