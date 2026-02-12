«Могли бы больше очков заработать». Десятков — о поражении от «Сибири» в овертайме

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о гостевом поражении от «Сибири» (2:3 ОТ).

«В Новосибирске всегда сложно играть, но мы сегодня справились с давлением. Моментами играли лучше соперника, мне понравился первый и третий период. Но из-за собственных ошибок много потерь совершили, соперник этим пользовался. Убрать последнее удаление и передачу в овертайме, могли бы больше очков заработать», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».