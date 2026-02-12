Люзенков рассказал о приходе губернатора в раздевалку «Сибири» после матча с «Ладой»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победной встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).
— Можно коротко скажу? Сегодня я очень счастливый человек, команда сделала подарок, мы выиграли.
— Губернатор пришёл сегодня в раздевалку. Вас поздравить или был какой-то повод?
— Думаю, что он давно не заходил, а тут повод появился – команда две встречи выиграла, у меня сегодня день рождения. Он поздравил команду, что она борется до конца, это видно. На трибунах то же самое ощущается. Он поблагодарил команду за самоотверженность, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».
- 12 февраля 2026
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
11:30
-
11:10