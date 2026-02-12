Скидки
Люзенков рассказал о приходе губернатора в раздевалку «Сибири» после матча с «Ладой»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победной встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    

— Можно коротко скажу? Сегодня я очень счастливый человек, команда сделала подарок, мы выиграли.

— Губернатор пришёл сегодня в раздевалку. Вас поздравить или был какой-то повод?
— Думаю, что он давно не заходил, а тут повод появился – команда две встречи выиграла, у меня сегодня день рождения. Он поздравил команду, что она борется до конца, это видно. На трибунах то же самое ощущается. Он поблагодарил команду за самоотверженность, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».

