Люзенков рассказал о приходе губернатора в раздевалку «Сибири» после матча с «Ладой»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победной встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).

— Можно коротко скажу? Сегодня я очень счастливый человек, команда сделала подарок, мы выиграли.

— Губернатор пришёл сегодня в раздевалку. Вас поздравить или был какой-то повод?

— Думаю, что он давно не заходил, а тут повод появился – команда две встречи выиграла, у меня сегодня день рождения. Он поздравил команду, что она борется до конца, это видно. На трибунах то же самое ощущается. Он поблагодарил команду за самоотверженность, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».