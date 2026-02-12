Неколенко о победе над «Ладой» после 10:1 с «Сочи»: после таких игр возникает расслабление

Нападающий «Сибири» Архип Неколенко высказался о встрече с «Ладой» (3:2 ОТ) после разгромной победы над «Сочи» (10:1).

— Думали ли, что после такого результативного матча, как с «Сочи», неминуем откат?

— Конечно. После таких побед возникает расслабление. Мы собрались, поболтали об этом. Сегодня чувствовалось, что нет расхлябанности. Это показатель команды.

— Что делали тренеры, чтобы выбить это шапкозакидательство?

— Чуть-чуть надо пожёстче. Тогда сразу всё на место встанет, — передаёт слова Неколенко корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».