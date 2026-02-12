Неколенко о победе над «Ладой» после 10:1 с «Сочи»: после таких игр возникает расслабление
Поделиться
Нападающий «Сибири» Архип Неколенко высказался о встрече с «Ладой» (3:2 ОТ) после разгромной победы над «Сочи» (10:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5) 1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5) 2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4) 2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5) 3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)
— Думали ли, что после такого результативного матча, как с «Сочи», неминуем откат?
— Конечно. После таких побед возникает расслабление. Мы собрались, поболтали об этом. Сегодня чувствовалось, что нет расхлябанности. Это показатель команды.
— Что делали тренеры, чтобы выбить это шапкозакидательство?
— Чуть-чуть надо пожёстче. Тогда сразу всё на место встанет, — передаёт слова Неколенко корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
11:30
-
11:10