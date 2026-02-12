Скидки
«Семь из семи, я слежу!» Неколенко — о том, что забивает только в победных матчах «Сибири»

Комментарии

Нападающий «Сибири» Архип Неколенко после встречи с «Ладой» (3:2 ОТ) отреагировал на тот факт, что забивает только в победных матчах новосибирского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    

— Знаете, что, когда вы забиваете, «Сибирь» побеждает всегда?
— Да! Семь из семи! Я слежу. Сегодня переживал, что прервётся, но не прервалось (смеётся), — передаёт слова Неколенко корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне КХЛ Неколенко провёл 56 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».

