«Семь из семи, я слежу!» Неколенко — о том, что забивает только в победных матчах «Сибири»

Нападающий «Сибири» Архип Неколенко после встречи с «Ладой» (3:2 ОТ) отреагировал на тот факт, что забивает только в победных матчах новосибирского клуба.

— Знаете, что, когда вы забиваете, «Сибирь» побеждает всегда?

— Да! Семь из семи! Я слежу. Сегодня переживал, что прервётся, но не прервалось (смеётся), — передаёт слова Неколенко корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне КХЛ Неколенко провёл 56 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 19 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».