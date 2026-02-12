Скидки
Определились пары 1/4 финала в олимпийском хоккейном турнире у женщин

Определились пары 1/4 финала в олимпийском хоккейном турнире у женщин
Стали известны все четвертьфинальные пары олимпийского женского хоккейного турнира. Сегодня, 12 февраля, сборная Канады со счётом 5:0 обыграла команду Финляндии в заключительном матче группового этапа. Встреча должна была пройти 5 февраля, однако стало известно, что четыре финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира, из-за чего матч был перенесён.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Гардинер (Гослинг, О'Нилл) – 15:12     0:2 Уоттс (Филье, Жак) – 31:38     0:3 О'Нилл (Шелтон, Гослинг) – 33:40     0:4 Кларк (Тёрнбулл, Стейси) – 41:22     0:5 Кларк (Стейси) – 53:29    

В четвертьфинале сборная США сыграет с командой Италии, сборная Канады встретится с немками, сборная Чехии проведёт игру со сборной Швеции, команда Финляндии сыграет со швейцарками. Игры пройдут с 13 по 14 февраля.

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/4 финала
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/4 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдёт 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.

Календарь плей-офф олимпийского хоккейного турнира у женщин
Новости. Хоккей
