Определились пары 1/4 финала в олимпийском хоккейном турнире у женщин

Стали известны все четвертьфинальные пары олимпийского женского хоккейного турнира. Сегодня, 12 февраля, сборная Канады со счётом 5:0 обыграла команду Финляндии в заключительном матче группового этапа. Встреча должна была пройти 5 февраля, однако стало известно, что четыре финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира, из-за чего матч был перенесён.
В четвертьфинале сборная США сыграет с командой Италии, сборная Канады встретится с немками, сборная Чехии проведёт игру со сборной Швеции, команда Финляндии сыграет со швейцарками. Игры пройдут с 13 по 14 февраля.
Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдёт 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.
- 12 февраля 2026
