Защитник «Лады» — о поражении от «Сибири» в овертайме: мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся

Защитник «Лады» Александр Лукин прокомментировал гостевое поражение от «Сибири» в овертайме со счётом 2:3.

— Делали особый акцент на начало игры, важно было притушить «Сибирь» после 10:1 с «Сочи»?

— Мы после игры с «Торпедо» посмотрели их, сказали с ребятами, что это ничего не значит. Мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Александр Лукин в текущем сезоне сыграл 30 матчей, где отдал две результативные передачи.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».