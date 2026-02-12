Защитник «Лады» — о поражении от «Сибири» в овертайме: мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся
Поделиться
Защитник «Лады» Александр Лукин прокомментировал гостевое поражение от «Сибири» в овертайме со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5) 1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5) 2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4) 2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5) 3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)
— Делали особый акцент на начало игры, важно было притушить «Сибирь» после 10:1 с «Сочи»?
— Мы после игры с «Торпедо» посмотрели их, сказали с ребятами, что это ничего не значит. Мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Александр Лукин в текущем сезоне сыграл 30 матчей, где отдал две результативные передачи.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
20:25
-
20:10
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05