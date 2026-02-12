Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Лады» — о поражении от «Сибири» в овертайме: мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся

Защитник «Лады» — о поражении от «Сибири» в овертайме: мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся
Комментарии

Защитник «Лады» Александр Лукин прокомментировал гостевое поражение от «Сибири» в овертайме со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    

— Делали особый акцент на начало игры, важно было притушить «Сибирь» после 10:1 с «Сочи»?
— Мы после игры с «Торпедо» посмотрели их, сказали с ребятами, что это ничего не значит. Мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Александр Лукин в текущем сезоне сыграл 30 матчей, где отдал две результативные передачи.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур» 18 февраля. «Лада» 14 февраля встретится в гостях с астанинским «Барысом».

