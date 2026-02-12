Защитник «Лады» Лукин — о провокациях: каждую игру это делаю, бью по щиточкам, по икрам

Защитник «Лады» Александр Лукин после поражения от «Сибири» (2:3 ОТ) рассказал о своём стиле игры.
— С какими чувствами вернулись в Новосибирск после обмена?
— Хоть я и не местный, но ощущалось как дома. Волновался перед игрой, знал, какие тут болельщики прекрасные. Мне понравилось, до конца бились.
— Оба тренера на пресс-конференции отметили, что вы были очень заряжены на предматчевой разминке. Были какие-то дополнительные ритуалы?
— Ритуалов не было. Я каждую игру пытаюсь провоцировать. В прошлый раз, когда играли с «Торпедо», бил где-то по щиточкам, по икрам. Володе Ткачёву тому же. Мы смеялись, но я ему давал знать, что я где-то рядом (улыбается).
— Откуда пошла такая манера, у кого подглядели, Маршан, Макгрегор? Потому что вы ещё и словами разными такие поступки подкрепляете, трэш-ток такой получается.
— Да почему трэш-ток? Я два года играл в Канаде, оттуда это пошло. Мне нравится это. Кто-то злится, кто-то в ответ смеётся. Если начинают злиться, плюс для меня. Это всё равно влияет на игру, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 12 февраля 2026
-
20:25
-
20:10
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:42
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:05