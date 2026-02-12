Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Лады» Лукин — о провокациях: каждую игру это делаю, бью по щиточкам, по икрам

Защитник «Лады» Лукин — о провокациях: каждую игру это делаю, бью по щиточкам, по икрам
Комментарии

Защитник «Лады» Александр Лукин после поражения от «Сибири» (2:3 ОТ) рассказал о своём стиле игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    

— С какими чувствами вернулись в Новосибирск после обмена?
— Хоть я и не местный, но ощущалось как дома. Волновался перед игрой, знал, какие тут болельщики прекрасные. Мне понравилось, до конца бились.

— Оба тренера на пресс-конференции отметили, что вы были очень заряжены на предматчевой разминке. Были какие-то дополнительные ритуалы?
— Ритуалов не было. Я каждую игру пытаюсь провоцировать. В прошлый раз, когда играли с «Торпедо», бил где-то по щиточкам, по икрам. Володе Ткачёву тому же. Мы смеялись, но я ему давал знать, что я где-то рядом (улыбается).

— Откуда пошла такая манера, у кого подглядели, Маршан, Макгрегор? Потому что вы ещё и словами разными такие поступки подкрепляете, трэш-ток такой получается.
— Да почему трэш-ток? Я два года играл в Канаде, оттуда это пошло. Мне нравится это. Кто-то злится, кто-то в ответ смеётся. Если начинают злиться, плюс для меня. Это всё равно влияет на игру, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Защитник «Лады» — о поражении от «Сибири» в овертайме: мы не «Сочи». Мы выходим и бьёмся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android