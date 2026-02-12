Скидки
Хоккей

«Оцениваю на 10 из 10, надеюсь, буду в хит-параде». Лукин — о силовом приёме на Федотове

Защитник «Лады» Александр Лукин высказался о своём мощном силовом приёме на форварде «Сибири» Илье Федотове.

— Расскажите о силовом приёме на Федотове, как оцените?
— Оцениваю на 10 из 10 (улыбается). Хороший силовой.

— На хит-парад?
— Очень надеюсь, что буду в топе.

— Вас улыбающегося после силового приёма показали на экране, и болельщики начали свистеть. Тоже часть провокации?
— Меня это заряжает всегда. После драки можно заметить, что я тоже улыбаюсь всегда.

— Думали о том, что будут мстить?
— Да, я был готов к этому, конечно, понимал, что могут за своего вступиться.

— После силового приёма всё шло к драке с Яковлевым. Почему она не состоялась?
— Лёша полез, да. Но я не знаю, почему её не случилось (улыбается). Потолкались, что-то сказали друг другу, и всё, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

