Эдуард Занковец покинул пост главного тренера ЦСК ВВС

Белорусский специалист Эдуард Занковец покинул пост главного тренера ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Хоккейный клуб ЦСК ВВС благодарит главного тренера Эдуарда Занковца и помощника главного тренера Владимира Копатя за проделанную работу и вклад в развитие команды. Желаем дальнейших успехов в тренерской карьере», — сказано в сообщении команды.

ЦСК ВВС в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги занимает 11-е место, набрав 62 очка после 50 матчей.

Напомним, на данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).

