Маклин Селебрини — автор первой шайбы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года — видео

Маклин Селебрини — автор первой шайбы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года
В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Чехии и Канады. После первого периода счёт 1:0 в пользу североамериканской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Перерыв
0 : 3
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54     0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40     0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Счёт заброшенным шайбам сборной Канады открыл форвард Маклин Селебрини, который за шесть секунд до окончания первого игрового отрезка на пятаке подставил клюшку после наброса от синей линии от Кейла Макара.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Состав сборной Канады на матч олимпийского турнира с командой Чехии
