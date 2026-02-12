Маклин Селебрини — автор первой шайбы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Чехии и Канады. После первого периода счёт 1:0 в пользу североамериканской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт заброшенным шайбам сборной Канады открыл форвард Маклин Селебрини, который за шесть секунд до окончания первого игрового отрезка на пятаке подставил клюшку после наброса от синей линии от Кейла Макара.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.