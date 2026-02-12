Скидки
Барыс – СКА, результат матча 12 февраля 2026 года, счёт 0:5, КХЛ 2025/2026

СКА одержал четвёртую победу подряд, забросив пять безответных шайб «Барысу»
В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий – 32:49     0:2 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 33:14 (5x4)     0:3 Дишковский (Хайруллин, Савиков) – 44:56 (5x5)     0:4 Голдобин (Уилсон, Плотников) – 47:15 (5x5)     0:5 Хайруллин (Дишковский, Савиков) – 57:12 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 13-й минуте второго игрового отрезка Матвей Короткий вывел СКА вперёд, реализовав буллит. Менее чем через минуту Сергей Плотников удвоил преимущество команды с берегов Невы. На пятой минуте третьего периода Никита Дишковский сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Николай Голдобин довёл счёт до крупного. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 14 февраля. СКА 16 февраля сыграет в Санкт-Петербурге с «Салаватом Юлаевым».

