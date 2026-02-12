Скидки
Маклин Селебрини повторил достижения Малкина, Ковальчука и Ничушкина на Олимпийских играх

Комментарии

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Перерыв
0 : 3
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54     0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40     0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 19-летний Селебрини стал седьмым хоккеистом до 20 лет, кто набрал как минимум одно очко на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Ранее подобного результата добились Евгений Малкин (ОИ-2006), Олли Мяяття (ОИ-2014), Илья Ковальчук (ОИ-2002), Александр Барков (ОИ-2014), Валерий Ничушкин (ОИ-2014) и Оливер Зетцингер (ОИ-2002).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Маклин Селебрини — автор первой шайбы сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года
