Маклин Селебрини повторил достижения Малкина, Ковальчука и Ничушкина на Олимпийских играх

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 19-летний Селебрини стал седьмым хоккеистом до 20 лет, кто набрал как минимум одно очко на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Ранее подобного результата добились Евгений Малкин (ОИ-2006), Олли Мяяття (ОИ-2014), Илья Ковальчук (ОИ-2002), Александр Барков (ОИ-2014), Валерий Ничушкин (ОИ-2014) и Оливер Зетцингер (ОИ-2002).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.