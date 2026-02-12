Скидки
Чемпион мира Марков назвал хоккеистов КХЛ, которых взял бы в состав России на ОИ

Чемпион мира Марков назвал хоккеистов КХЛ, которых взял бы в состав России на ОИ
Комментарии

Чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Даниил Марков ответил на вопрос, кого бы из хоккеистов КХЛ он взял в состав России на Олимпиаду.

«Очень жаль, что нашей сборной нет. Просто посмотреть на противостояние Канады, России, Америки. Всё равно, к сожалению, не так, как в 2000-х годах, 90-х, у нас было побольше игроков, играющих в НХЛ, но состав всё равно был бы достойный.

Кого бы взял из КХЛ? На фоне игроков, играющих в НХЛ, наверное, одного-двух. Может быть, Шарипзянова. Саню Радулова бы я взял быстрее, чем Сурина. Сурин — молодой и талантливый, но немножко рановато», — заявил Марков в эфире OKKO.

Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
