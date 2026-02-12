Тардиф: мы хотим как можно скорее вернуть Россию, но следуем рекомендациям МОК

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о возможном возвращении сборных России и Беларуси на международные соревнования.

«Мы стараемся держать политику подальше от наших соревнований, но иногда это не так просто. Мы хотим, чтобы Беларусь и Россия как можно скорее вернулись. Потому что, во-первых, это будет означать, что мир станет немного лучше. Но каждый раз, когда нам приходится говорить Беларуси и России, что возвращаться ещё рано, мы принимаем решение.

Но мы следуем рекомендациям МОК. А что касается командных видов спорта, то на данный момент им не разрешено участвовать в Олимпийских играх», — цитирует Тардифа The Athletic.

Отметим, что сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.