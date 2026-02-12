Сидни Кросби — самый возрастной хоккеист сборной Канады, кто набирал очки на Олимпиадах

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт результативную передачу в моменте со вторым голом команды.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сидни Кросби стал самым возрастным игроком сборной Канады, кто набирал очки на Олимпиадах. На данный момент Кросби 38 лет и 189 дней. Ранее рекорд принадлежал Рэю Бурку (37 лет и 52 дня).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.