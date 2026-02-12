Сидни Кросби — самый возрастной хоккеист сборной Канады, кто набирал очки на Олимпиадах
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт результативную передачу в моменте со вторым голом команды.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54 0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40 0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26 0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp) 0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сидни Кросби стал самым возрастным игроком сборной Канады, кто набирал очки на Олимпиадах. На данный момент Кросби 38 лет и 189 дней. Ранее рекорд принадлежал Рэю Бурку (37 лет и 52 дня).
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Францией. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.
