НХЛ и профсоюз игроков следят за ситуацией с безопасностью американских хоккеистов на ОИ

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш заявил, что организация держит на контроле вопрос с безопасностью американских хоккеистов на Олимпийских играх.

«Мы тесно сотрудничаем с лигой по этому вопросу, чтобы отслеживать всё происходящее. На данный момент никаких поводов для беспокойства нет, но мы будем следить за ситуацией. Если возникнут какие-либо проблемы, я уверен, что мы сможем совместно работать над их решением, чтобы обеспечить нашим игрокам и их семьям наилучшие условия», — приводит слова Уолша RG.

Напомним, на фоне политических действий США в разных частях планеты в отношении американцев высказывается много критики.