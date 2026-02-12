НХЛ и профсоюз игроков следят за ситуацией с безопасностью американских хоккеистов на ОИ

Скидки
НХЛ и профсоюз игроков следят за ситуацией с безопасностью американских хоккеистов на Олимпийских играх

Комментарии

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш заявил, что организация держит на контроле вопрос с безопасностью американских хоккеистов на Олимпийских играх.

«Мы тесно сотрудничаем с лигой по этому вопросу, чтобы отслеживать всё происходящее. На данный момент никаких поводов для беспокойства нет, но мы будем следить за ситуацией. Если возникнут какие-либо проблемы, я уверен, что мы сможем совместно работать над их решением, чтобы обеспечить нашим игрокам и их семьям наилучшие условия», — приводит слова Уолша RG.

Напомним, на фоне политических действий США в разных частях планеты в отношении американцев высказывается много критики.

