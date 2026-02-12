Сидни Кросби, Олимпиада 2026: статистика в матче Чехия — Канада, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт две результативные передачи.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Канады. Победу со счётом 5:0 одержала североамериканская сборная.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Чехии сыграет с Францией 13 февраля. Сборная Канады в этот же день встретится с командой Швейцарии. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.