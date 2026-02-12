Давид Пастрняк, Олимпиада 2026: статистика в матче Чехия — Канада, очки, голы, передачи
Поделиться
Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады очков не набрал, как и остальная европейская команда.
Напомним, сегодня, 12 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Канады. Победу со счётом 5:0 одержала североамериканская сборная.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54 0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40 0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26 0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp) 0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22
В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Чехии сыграет с Францией 13 февраля. Сборная Канады в этот же день встретится с командой Швейцарии. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:09
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:10
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17