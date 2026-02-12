«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 18-й минуте первого периода Богдан Конюшков открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Максим Летунов сделал счёт 2:0 в пользу «Торпедо». На 15-й минуте второго периода Алексей Пустозёров забросил шайбу в составе «Ак Барса». На пятой минуте третьего периода Егор Соколов сделал счёт 3:1. В середине периода Григорий Денисенко сократил отставание «Ак Барса» до минимума. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс Митчелл Миллер.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. «Торпедо» 15 февраля сыграет дома с московским «Динамо».
