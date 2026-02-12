ХК «Сочи» второй раз в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У «Сочи» шайбы на свой счёт записали Антон Малышев, Даниил Сероух, Матвей Гуськов, Егор Петухов, Василий Мачулин. В составе «Нефтехимика» голы забили Тимур Хайруллин, Александр Дергачёв, Андрей Белозёров.

Таким образом, ХК «Сочи» второй раз в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Северсталью» 15 февраля. «Сочи» 14 февраля сыграет дома с ярославским «Локомотивом».