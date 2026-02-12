ХК «Сочи» второй раз в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Малышев (Боден) – 15:24 (5x5) 0:2 Сероух (Хафизов) – 21:01 (4x5) 0:3 Гуськов (Эллис, Сероух) – 26:06 (5x5) 1:3 Хайруллин (Шафигуллин, Митякин) – 28:08 (5x5) 2:3 Дергачёв (Белозёров, Сериков) – 45:40 (5x4) 2:4 Петухов (Кагарлицкий, Попов) – 47:42 (5x5) 3:4 Белозёров – 53:15 (5x5) 3:5 Мачулин – 59:36 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У «Сочи» шайбы на свой счёт записали Антон Малышев, Даниил Сероух, Матвей Гуськов, Егор Петухов, Василий Мачулин. В составе «Нефтехимика» голы забили Тимур Хайруллин, Александр Дергачёв, Андрей Белозёров.
Таким образом, ХК «Сочи» второй раз в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Северсталью» 15 февраля. «Сочи» 14 февраля сыграет дома с ярославским «Локомотивом».
