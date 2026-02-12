ХК «Локомотив» прервал победную серию, уступив в Минске местному «Динамо»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 11-й минуте первого периода Павел Красковский открыл счёт во встрече. В середине второго периода Вадим Мороз восстановил равенство в счёте. В начале третьего игрового отрезка Максим Шалунов вновь вывел железнодорожников вперёд. На 11-й минуте периода Алекс Лимож сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Даррен Диц впервые в игре вывел «Динамо» вперёд. В концовке Сэм Энас установил окончательный счёт во встрече.
«Локомотив» прервал свою победную серию, состоящую из семи матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком» 15 февраля. «Локомотив» 14 февраля сыграет в гостях с ХК «Сочи».
- 12 февраля 2026
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:09
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:10
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17