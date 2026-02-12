Скидки
Динамо Мн – Локомотив, результат матча 12 февраля 2026 года, счёт 4:2, КХЛ 2025/2026

ХК «Локомотив» прервал победную серию, уступив в Минске местному «Динамо»
Комментарии

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Елесин, Каюмов) – 10:29 (5x5)     1:1 Мороз (Мелош, Улле) – 31:44 (5x5)     1:2 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 42:57 (5x4)     2:2 Лимож (Энас, Мелош) – 50:58 (5x5)     3:2 Диц (Шипачёв, Спунер) – 52:38 (5x4)     4:2 Энас (Лимож) – 58:01 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Павел Красковский открыл счёт во встрече. В середине второго периода Вадим Мороз восстановил равенство в счёте. В начале третьего игрового отрезка Максим Шалунов вновь вывел железнодорожников вперёд. На 11-й минуте периода Алекс Лимож сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Даррен Диц впервые в игре вывел «Динамо» вперёд. В концовке Сэм Энас установил окончательный счёт во встрече.

«Локомотив» прервал свою победную серию, состоящую из семи матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком» 15 февраля. «Локомотив» 14 февраля сыграет в гостях с ХК «Сочи».

