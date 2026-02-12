«Северсталь» в Санкт-Петербурге нанесла «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение кряду

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе череповецкого клуба голы на свой счёт записали Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Илья Чефанов. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Александр Брынцев, Нейт Сюсиз.

Для «Шанхая» это поражение стало четвёртым кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 15 февраля. «Северсталь» в этот же день примет на своём льду «Нефтехимик».