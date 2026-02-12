«Северсталь» в Санкт-Петербурге нанесла «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение кряду
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4) 0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5) 1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5) 1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5) 2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе череповецкого клуба голы на свой счёт записали Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Илья Чефанов. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Александр Брынцев, Нейт Сюсиз.
Для «Шанхая» это поражение стало четвёртым кряду.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 15 февраля. «Северсталь» в этот же день примет на своём льду «Нефтехимик».
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:09
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:10
-
20:06
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
18:17