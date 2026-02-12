Тренер «Торпедо» Исаков высказался о гостевом поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (3:4 ОТ).

«Много событий в этом матче произошло, много как положительных, так и отрицательных моментов. Единственное, в чём я точно не могу упрекнуть свою команду, так это в самоотдаче.

Много ошибок и в первом, и во втором, и в третьем периоде. Сложно пройти дистанцию в 60 минут чистого времени без ошибок. Что точно не понравилось, так это грубые ошибки в средней зоне. В концовке в позиционных моментах не хватило концентрации», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. «Торпедо» 15 февраля сыграет дома с московским «Динамо».