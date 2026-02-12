Скидки
Тренер «Торпедо» Исаков высказался о гостевом поражении от «Ак Барса»

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Конюшков (Фирстов, Белевич) – 17:07 (5x5)     0:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 19:27 (5x5)     1:2 Пустозёров (Марченко, Кателевский) – 34:14 (5x5)     1:3 Соколов (Конюшков, Гончарук) – 44:31 (5x4)     2:3 Денисенко (Яруллин, Терехов) – 51:34 (5x5)     3:3 Хмелевски (Денисенко, Яшкин) – 59:48 (5x5)     4:3 Миллер (Барабанов) – 60:24 (3x3)    

«Много событий в этом матче произошло, много как положительных, так и отрицательных моментов. Единственное, в чём я точно не могу упрекнуть свою команду, так это в самоотдаче.

Много ошибок и в первом, и во втором, и в третьем периоде. Сложно пройти дистанцию в 60 минут чистого времени без ошибок. Что точно не понравилось, так это грубые ошибки в средней зоне. В концовке в позиционных моментах не хватило концентрации», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. «Торпедо» 15 февраля сыграет дома с московским «Динамо».

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Торпедо» в овертайме
