Спартак – ЦСКА, результат матча 12 февраля 2026 года, счёт 0:2, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака»
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Полтапов, Охотюк) – 02:03 (5x5)     0:2 Соркин (Полтапов) – 05:43 (5x4)    

На третьей минуте первого периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Максим Соркин удвоил преимущество армейского клуба.

Для армейского клуба сегодняшняя победа стала седьмой кряду. «Спартак» же потерпел третье поражение подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома с минским «Динамо» 15 февраля. ЦСКА в этот же день встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами».

