Тренер «Торпедо» Исаков заявил, что планирует следить за хоккеем на Олимпиаде в Милане

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после гостевого поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) заявил, что планирует следить за хоккеем на Олимпиаде в Милане.

«Самое главное – это время. Мы сейчас находимся на самом важном отрезке регулярного чемпионата, поэтому больше концентрируемся на своей игре, на своей команде. Но, конечно же, я буду следить за результатами, посмотрю многие матчи, на которые у меня будет время. Но конкретных фаворитов у меня нет», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях с «Авангардом» 17 февраля. «Торпедо» 15 февраля сыграет дома с московским «Динамо».