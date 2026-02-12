Скидки
Исаков — об игре Ткачёва и Журавлёва против «Ак Барса»: заметил большое желание

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре Владимира Ткачёва и Даниила Журавлёва против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Конюшков (Фирстов, Белевич) – 17:07 (5x5)     0:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 19:27 (5x5)     1:2 Пустозёров (Марченко, Кателевский) – 34:14 (5x5)     1:3 Соколов (Конюшков, Гончарук) – 44:31 (5x4)     2:3 Денисенко (Яруллин, Терехов) – 51:34 (5x5)     3:3 Хмелевски (Денисенко, Яшкин) – 59:48 (5x5)     4:3 Миллер (Барабанов) – 60:24 (3x3)    

«Денис Костин заболел, поэтому сделали выбор в пользу Дмитрия Дагестанского. Особый настрой Владимира Ткачёва на «Ак Барс»? Об этом лучше, наверное, у самого Владимира спросить. Для Журавлёва тоже сегодня был особенный матч. Как минимум я заметил у них большое желание.

Что касается Даниила, то он вернулся домой. Нижний Новгород – это его дом. У каждого хоккеиста есть возможность перезагрузиться, и она ему предоставлена. Новая команда, новая раздевалка, город. Вероятно, смена раздевалки помогла ему», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

