Исаков — об игре Ткачёва и Журавлёва против «Ак Барса»: заметил большое желание

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре Владимира Ткачёва и Даниила Журавлёва против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

«Денис Костин заболел, поэтому сделали выбор в пользу Дмитрия Дагестанского. Особый настрой Владимира Ткачёва на «Ак Барс»? Об этом лучше, наверное, у самого Владимира спросить. Для Журавлёва тоже сегодня был особенный матч. Как минимум я заметил у них большое желание.

Что касается Даниила, то он вернулся домой. Нижний Новгород – это его дом. У каждого хоккеиста есть возможность перезагрузиться, и она ему предоставлена. Новая команда, новая раздевалка, город. Вероятно, смена раздевалки помогла ему», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.