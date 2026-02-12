Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Чехия — Канада

Сегодня, 12 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Канады. Победу со счётом 5:0 одержала североамериканская сборная. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Маклин Селебрини, Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон, Ник Судзуки.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Чехии сыграет с Францией 13 февраля. Сборная Канады в этот же день встретится с командой Швейцарии. Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.