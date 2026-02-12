«Нужна была такая победа, на преодолении, на характере». Гатиятулин — об игре с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной игре с «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Нам нужна была такая победа, на преодолении, на характере. Эмоциональный матч, не всё получалось, в конце игры много эмоций было. Нужно было с холодной головой сыграть, контролировать шайбу. Ребята молодцы, сильный камбэк.

До паузы попали в такую полосу, когда превосходили соперника, но многое складывалось не в нашу пользу, нужно было напомнить ребятам, что в предыдущие игры уступали в овертайме, по буллитам. Мне не показалось что победа вымученная, наш хоккей подразумевает риск. Играет команда, нас выручал Тимур Билялов. Вопрос, кто как воспользуется своими ошибками, удачными отрезками.

Понятно, что это не добавляет плюсов, когда есть паузы, но мы знали календарь, выстраивали процесс так, чтобы идти к игре после паузы в максимальном состоянии. Были неверные решения в первом периоде запоздалые, но потихоньку разбегались», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.