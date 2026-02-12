Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужна была такая победа, на преодолении, на характере». Гатиятулин — об игре с «Торпедо»

«Нужна была такая победа, на преодолении, на характере». Гатиятулин — об игре с «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной игре с «Торпедо» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Конюшков (Фирстов, Белевич) – 17:07 (5x5)     0:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 19:27 (5x5)     1:2 Пустозёров (Марченко, Кателевский) – 34:14 (5x5)     1:3 Соколов (Конюшков, Гончарук) – 44:31 (5x4)     2:3 Денисенко (Яруллин, Терехов) – 51:34 (5x5)     3:3 Хмелевски (Денисенко, Яшкин) – 59:48 (5x5)     4:3 Миллер (Барабанов) – 60:24 (3x3)    

«Нам нужна была такая победа, на преодолении, на характере. Эмоциональный матч, не всё получалось, в конце игры много эмоций было. Нужно было с холодной головой сыграть, контролировать шайбу. Ребята молодцы, сильный камбэк.

До паузы попали в такую полосу, когда превосходили соперника, но многое складывалось не в нашу пользу, нужно было напомнить ребятам, что в предыдущие игры уступали в овертайме, по буллитам. Мне не показалось что победа вымученная, наш хоккей подразумевает риск. Играет команда, нас выручал Тимур Билялов. Вопрос, кто как воспользуется своими ошибками, удачными отрезками.

Понятно, что это не добавляет плюсов, когда есть паузы, но мы знали календарь, выстраивали процесс так, чтобы идти к игре после паузы в максимальном состоянии. Были неверные решения в первом периоде запоздалые, но потихоньку разбегались», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Торпедо» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android